Сотни рейсов задержаны: атака на систему регистрации парализовала крупнейшие аэропорты Европы

Рейсы в крупных аэропортах Европы задерживаются и отменяются из-за кибератаки на программное обеспечение, используемое для регистрации и посадки пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Сбой затронул лондонский Хитроу, а также аэропорты Брюсселя и Берлина. Проблемы возникли у компании Collins Aerospace, дочерней структуры RTX, которая поставляет систему Muse. Она используется авиакомпаниями по всему миру, пишет The Guardian 20 сентября 2025 года.

В Хитроу предупредили пассажиров проверять статус рейсов заранее и прибывать в аэропорт не раньше чем за три часа до дальнемагистрального вылета и за два часа до внутреннего. В Брюсселе уточнили, что из-за атаки регистрация и посадка проводились вручную, что серьезно повлияло на расписание. В Берлине сообщили об увеличении времени ожидания на стойках.

В Collins Aerospace заявили, что атака ограничила работу системы электронной регистрации и сдачи багажа, но часть операций удалось перевести в ручной режим. Компания работает над восстановлением функционала.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер сообщила, что получает регулярные обновления, и рекомендовала пассажирам уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Эксперты по кибербезопасности отмечают риски централизации: если систему Muse придется отключить, перебои могут затронуть гораздо больше аэропортов.

Пассажиры уже столкнулись с серьезными неудобствами. Так, жительница Хэмпшира Мария Кейси рассказала, что ее рейс Etihad в Таиланд задержали, а багаж пришлось регистрировать вручную по бумажным биркам. В очереди ей пришлось провести около трех часов.

