Один из городов России завалило снегом – видео

Сильный снегопад обрушился на российский город Якутск, вызвав перебои в транспортном сообщении и осложнив дорожную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, в ряде районов отменены межрайонные автобусные рейсы. Снег продолжает идти, коммунальные службы и спецтехника выведены на улицы города. На воскресенье, 21 сентября, синоптики прогнозируют гололед.

Жители отмечают, что осенью в регионе едва успели насладиться теплой погодой, как зима заявила о себе. Первый снег уже вызвал пробки и массовые аварии на дорогах. Автолюбители спешно переобувают автомобили, а шиномонтажные мастерские фиксируют наплыв клиентов.

В то же время дети радуются неожиданному снегу – лепят первых снеговиков сезона.

Власти республики просят водителей быть предельно осторожными и учитывать гололедицу при движении.

