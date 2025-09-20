Один из городов России завалило снегом – видео
Как пишут российские СМИ, в ряде районов отменены межрайонные автобусные рейсы. Снег продолжает идти, коммунальные службы и спецтехника выведены на улицы города. На воскресенье, 21 сентября, синоптики прогнозируют гололед.
Жители отмечают, что осенью в регионе едва успели насладиться теплой погодой, как зима заявила о себе. Первый снег уже вызвал пробки и массовые аварии на дорогах. Автолюбители спешно переобувают автомобили, а шиномонтажные мастерские фиксируют наплыв клиентов.
В то же время дети радуются неожиданному снегу – лепят первых снеговиков сезона.
Власти республики просят водителей быть предельно осторожными и учитывать гололедицу при движении.
