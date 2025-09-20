#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.19
636.44
6.49
Мир

Один из городов России завалило снегом – видео

Снег, Россия, осень, сентябрь, Якутск , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 21:01 Фото: pixabay
Сильный снегопад обрушился на российский город Якутск, вызвав перебои в транспортном сообщении и осложнив дорожную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, в ряде районов отменены межрайонные автобусные рейсы. Снег продолжает идти, коммунальные службы и спецтехника выведены на улицы города. На воскресенье, 21 сентября, синоптики прогнозируют гололед.

Жители отмечают, что осенью в регионе едва успели насладиться теплой погодой, как зима заявила о себе. Первый снег уже вызвал пробки и массовые аварии на дорогах. Автолюбители спешно переобувают автомобили, а шиномонтажные мастерские фиксируют наплыв клиентов.

В то же время дети радуются неожиданному снегу – лепят первых снеговиков сезона.

Власти республики просят водителей быть предельно осторожными и учитывать гололедицу при движении.

А о том, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
19:05, Сегодня
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
15:04, Сегодня
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
В Жетысу подростков вовлекали в тайные религиозные занятия, но вмешались спецслужбы
00:41, 20 сентября 2025
В Жетысу подростков вовлекали в тайные религиозные занятия, но вмешались спецслужбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: