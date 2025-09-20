#АЭС в Казахстане
События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 19:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 21 по 23 сентября жителей Астаны и Алматы ждет переменчивая погода с дождями и грозами, тогда как в Шымкенте сохранится преимущественно теплая и сухая погода, лишь на один день прерываемая осадками. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Астана

  • 21 сентября ожидается переменная облачность и туман ночью. Температура составит +4…+6 °C, днем воздух прогреется до +19…+21 °C. Осадков не прогнозируется.
  • 22 сентября ночью +9…+11 °C, днем +17…+19 °C, возможен дождь.
  • 23 сентября ночью +6…+8 °C, днем +15…+17 °C, временами дожди.

Алматы

  • 21 сентября в городе будет без осадков. Ночью +8…+10 °C, днем +21…+23 °C.
  • 22 сентября сохранится переменная облачность без дождя, ночью +11…+13 °C, днем +24…+26 °C.
  • 23 сентября ожидается дождливая и грозовая погода. Температура ночью +13…+15 °C, днем +18…+20 °C.

Шымкент

  • 21 сентября синоптики прогнозируют сухую погоду: ночью +13…+15 °C, днем +31…+33 °C.
  • 22 сентября ночью +17…+19 °C, днем +23…+25 °C, возможны дожди и грозы.
  • 23 сентября без осадков, ночью +11…+13 °C, днем +23…+25 °C.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК на 21 сентября 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
