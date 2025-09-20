Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

С 21 по 23 сентября жителей Астаны и Алматы ждет переменчивая погода с дождями и грозами, тогда как в Шымкенте сохранится преимущественно теплая и сухая погода, лишь на один день прерываемая осадками. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Астана 21 сентября ожидается переменная облачность и туман ночью. Температура составит +4…+6 °C, днем воздух прогреется до +19…+21 °C. Осадков не прогнозируется.

22 сентября ночью +9…+11 °C, днем +17…+19 °C, возможен дождь.

23 сентября ночью +6…+8 °C, днем +15…+17 °C, временами дожди. Алматы 21 сентября в городе будет без осадков. Ночью +8…+10 °C, днем +21…+23 °C.

22 сентября сохранится переменная облачность без дождя, ночью +11…+13 °C, днем +24…+26 °C.

23 сентября ожидается дождливая и грозовая погода. Температура ночью +13…+15 °C, днем +18…+20 °C. Шымкент 21 сентября синоптики прогнозируют сухую погоду: ночью +13…+15 °C, днем +31…+33 °C.

22 сентября ночью +17…+19 °C, днем +23…+25 °C, возможны дожди и грозы.

23 сентября без осадков, ночью +11…+13 °C, днем +23…+25 °C. Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК на 21 сентября 2025 года.



