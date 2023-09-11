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Ким Чен Ын на бронепоезде едет в Россию – СМИ

Ким Чен Ын на бронепоезде едет в Россию – СМИ Фото: Wikimedia
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направляется в Российскую Федерацию с визитом. Перемещается глава КНДР на бронированном поезде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Euronews со ссылкой на ряд изданий, лидер КНДР направляется в Россию, где встретиться с президентом Владимиром Путиным. По данным издания, бронепоезд Ким Чем Ына покинул Пхеньян вечером накануне.

В пресс-службе Кремля не дали точной информации, где состоится встреча сторон. Однако отметили, что переговоры состоятся "в ближайшее время".

В последний раз заграничный визит северокорейского лидера прошел в 2019 году, тогда он посетил российский Владивосток.

Ранее пресса КНДР распространила информацию о том, что Ким Чен Ын принял участие в спуске на воду первой современной подводной лодки с ядерным вооружением. Власти Южной Кореи высказали сомнения о способности субмарины функционировать.

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