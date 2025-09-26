#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Мир

В Китае люди ловят рыбу на затопленных улицах после супертайфуна

Ловля рыбы на улицах в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 02:30 Фото: скриншот
Мощный супертайфун "Рагаса", обрушившийся на юг Китая, принес не только разрушения, но и неожиданный "бонус" для жителей прибрежных городов, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, после прохождения циклона улицы Макао и побережье Чжанчжоу превратились в импровизированные рыболовные угодья.

В Макао, где сильный шторм вызвал масштабные наводнения, местные жители были замечены за ловлей рыбы, которую вода принесла прямо на проезжую часть. В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди бредут по колено в воде с сетями и пластиковыми пакетами, собирая улов.

Некоторые умудрялись грузить пойманную рыбу на велосипеды, другие делали селфи на фоне добычи.

Аналогичная картина наблюдалась и в городе Чжанчжоу провинции Фуцзянь. Как сообщают СМИ, после отлива жители спешили на побережье с ведрами, чтобы собрать устриц, которых волны выбросили на берег. Пользователи интернета в шутку назвали это явление "морепродуктовым фуршетом", который устроил тайфун.

Ранее казахстанцы рассказали о тайфуне "Рагаса": о проливных дождях, эвакуации и закрытых городах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
07:30, 25 сентября 2025
На берег США выбрасывает новый вид медуз с 20-метровыми щупальцами
Массовая эвакуация и закрытие школ: супертайфун "Рагаса" надвигается на Китай
18:17, 22 сентября 2025
Массовая эвакуация и закрытие школ: супертайфун "Рагаса" надвигается на Китай
Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала
10:26, 22 сентября 2025
Казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: