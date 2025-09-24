Эскалатор с Трампом отключился: Белый дом призвал ООН уволить виновного

Белый дом призвал Организацию Объединенных Наций провести расследование с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США Дональд Трамп, и уволить виновного, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт в соцсети X.

"Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование", – написала она.

Левитт также дополнила публикацию выдержкой из статьи The Times. В ней утверждалось, что сотрудники всемирной организации между собой шутят о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Трампу это хотели объяснить тем, что у них завершилось финансирование для нормальной работы на фоне решения правительства США сократить взносы в ООН.

23 сентября во время выступления на общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что мир вступил в стадию одного из величайших кризисов в своей истории.