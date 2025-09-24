#АЭС в Казахстане
Мир

Эскалатор с Трампом отключился: Белый дом призвал ООН уволить виновного

Эскалатор с Трампом остановился в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 07:10 Фото: X/POTUS
Белый дом призвал Организацию Объединенных Наций провести расследование с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США Дональд Трамп, и уволить виновного, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт в соцсети X.

"Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование", – написала она.

Левитт также дополнила публикацию выдержкой из статьи The Times. В ней утверждалось, что сотрудники всемирной организации между собой шутят о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице.

Трампу это хотели объяснить тем, что у них завершилось финансирование для нормальной работы на фоне решения правительства США сократить взносы в ООН.

23 сентября во время выступления на общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что мир вступил в стадию одного из величайших кризисов в своей истории.

Фото Алия Абди
Алия Абди
