Из-за "вредящего феминизма" сменили структуру в армии США

Комитет по положению женщин в американской армии распустили из-за "разделяющей феминистской повестки", сообщает Zakon.kz.

Министр обороны США Пит Хегсет распустил комитет, занимавшийся рекомендациями по вопросам женщин в армии – от условий службы до их благополучия. По словам Хегсета, структура "продвигала разделяющую феминистскую повестку, вредящую боевой готовности", передает US News.

"Консультативный комитет по делам женщин в вооруженных силах был создан в 1951 году и стал одним из старейших органов при Пентагоне. За десятилетия работы он представил более 1100 рекомендаций, около 94% из которых были полностью или частично приняты", – говорится в публикации.

Фото: dacowits.defense.gov

Среди них:

меры по борьбе с сексуальными домогательствами;

улучшение условий службы;

расширение перечня военных специальностей для женщин;

равный доступ к военным академиям.

"Эти рекомендации исторически играли ключевую роль в изменении законов и политики, касающихся женщин-военнослужащих", – отмечается на сайте комитета.

Фото: dacowits.defense.gov

Став министром, Хегсет активно выступает против программ по разнообразию, равенству и инклюзии. Ранее он отменил инициативу, подписанную Дональдом Трампом в 2017 году, направленную на расширение роли женщин в сфере нацбезопасности.

Недавно Пентагон запретил корреспондентам, освещающим его деятельность, собирать информацию, публикацию которой не одобрило командование.