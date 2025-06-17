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Мир

Проболтался или оговорился: министр Армии США заявил об американском солдате на Луне

министр Армии США заявил об американском солдате на Луне, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 06:45 Фото: pixabay
Министр Армии США Дэн Дрисколл заявил, что на Луне находится представитель американских Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, такое заявление он сделал во время участия в передаче на телеканале Fox News, где обсуждался готовящийся парад.

"Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат", – сказал министр.

В соцсетях тут же разразились споры. Одни предполагают, что Дрисколл оговорился, другие – что проболтался.

Само издание предполагает, что министр имел в виду гражданку США Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), так как у нее есть воинское звание: она полковник.

Ранее сообщалось, что Россия планирует установить на Луне ядерную электростанцию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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