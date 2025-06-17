Проболтался или оговорился: министр Армии США заявил об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл заявил, что на Луне находится представитель американских Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, такое заявление он сделал во время участия в передаче на телеканале Fox News, где обсуждался готовящийся парад.

"Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат", – сказал министр.

В соцсетях тут же разразились споры. Одни предполагают, что Дрисколл оговорился, другие – что проболтался.

Само издание предполагает, что министр имел в виду гражданку США Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), так как у нее есть воинское звание: она полковник.

Ранее сообщалось, что Россия планирует установить на Луне ядерную электростанцию.