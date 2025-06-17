Проболтался или оговорился: министр Армии США заявил об американском солдате на Луне
Фото: pixabay
Министр Армии США Дэн Дрисколл заявил, что на Луне находится представитель американских Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, такое заявление он сделал во время участия в передаче на телеканале Fox News, где обсуждался готовящийся парад.
"Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат", – сказал министр.
В соцсетях тут же разразились споры. Одни предполагают, что Дрисколл оговорился, другие – что проболтался.
Само издание предполагает, что министр имел в виду гражданку США Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), так как у нее есть воинское звание: она полковник.
Ранее сообщалось, что Россия планирует установить на Луне ядерную электростанцию.
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