Мир

Пентагон берет под контроль американскую прессу

Пентагон вводит ограничения для журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 02:30 Фото: Х/PeteHegseth
Военное министерство США вынуждает журналистов получать разрешение на публикацию материалов, сообщает Zakon.kz.

Пентагон запретил корреспондентам, освещающим его деятельность, собирать информацию, публикацию которой не одобрило командование. Правило касается в том числе несекретных сведений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ, разосланный изданиям.

В 17-страничной памятке, выпущенной оборонным ведомством США, недавно переименованным администрацией Трампа в "Министерство войны", подробно говорится о том, что журналисты, не соблюдающие эту политику, рискуют потерять аккредитацию, обеспечивающую им доступ в Пентагон.

"Новые ограничения Пентагона появились на фоне того, как президент США Дональд Трамп усиливает угрозы, судебные иски и давление, пытаясь перекроить ландшафт американских СМИ", – предположили журналисты.

Министр обороны Пит Хегсет комментируя новые ограничения в своем сообщении в социальных сетях, подчеркнул, что "не пресса управляет Пентагоном, это делают люди". Он также объявил, что представителям СМИ больше не будет позволено свободно передвигаться по штаб-квартире американских военных.

"Прессе больше не разрешается бродить по коридорам охраняемого объекта, – отметил он. – Следуйте правилам – или отправляйтесь домой".

20 сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
