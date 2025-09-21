Пентагон берет под контроль американскую прессу

Военное министерство США вынуждает журналистов получать разрешение на публикацию материалов, сообщает Zakon.kz.

Пентагон запретил корреспондентам, освещающим его деятельность, собирать информацию, публикацию которой не одобрило командование. Правило касается в том числе несекретных сведений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ, разосланный изданиям.

В 17-страничной памятке, выпущенной оборонным ведомством США, недавно переименованным администрацией Трампа в "Министерство войны", подробно говорится о том, что журналисты, не соблюдающие эту политику, рискуют потерять аккредитацию, обеспечивающую им доступ в Пентагон.

"Новые ограничения Пентагона появились на фоне того, как президент США Дональд Трамп усиливает угрозы, судебные иски и давление, пытаясь перекроить ландшафт американских СМИ", – предположили журналисты.

Министр обороны Пит Хегсет комментируя новые ограничения в своем сообщении в социальных сетях, подчеркнул, что "не пресса управляет Пентагоном, это делают люди". Он также объявил, что представителям СМИ больше не будет позволено свободно передвигаться по штаб-квартире американских военных.

The "press" does not run the Pentagon — the people do. The press is no longer allowed to roam the halls of a secure facility. Wear a badge and follow the rules — or go home. pic.twitter.com/nkG1m6bW3z — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 19, 2025

"Прессе больше не разрешается бродить по коридорам охраняемого объекта, – отметил он. – Следуйте правилам – или отправляйтесь домой".

20 сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка.