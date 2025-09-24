#АЭС в Казахстане
Мир

Мелания Трамп отказалась отдельно встречаться с женой Зеленского

Мелания Трамп и Елена Зеленская не будут отдельно встречаться в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 07:50 Фото: Telegram/Zelenskiy
Первая леди США Мелания Трамп решила не проводить двустороннюю встречу с женой Владимира Зеленского в Нью-Йорке, несмотря на просьбы первой леди Украины, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на старшего советника Мелании Марка Бекмана. Оказалось, что Елена Зеленская просила личную аудиенцию с Меланией Трамп в Нью-Йорке на фоне 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Миссис Зеленская несколько раз просила Меланию о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального не будет, – заявил Бекман, – Так как наша первая леди очень вежлива, она поздоровается. Но полноценного разговора не будет, встречи не планируется".

Там же в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане. А эскалатор, на котором передвигалась Мелания резко остановился.

Алия Абди
Алия Абди
