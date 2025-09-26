#АЭС в Казахстане
Мир

Десятки делегатов покинули зал Генассамблеи ООН во время речи Нетаньяху

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 18:58 Фото: un.org
Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

На распространенных в СМИ кадрах видно, что, как только Нетаньяху выходит к трибуне, начинается гул в зале, и многие делегаты выходят из помещения.

По информации CBC, Нетаньяху заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН, что Израиль "должен довести дело до конца" против ХАМАС в секторе Газа, выступив с дерзкой речью, несмотря на растущую международную изоляцию из-за его отказа прекратить разрушительную войну.

Отметим, что делегации разных стран не первый раз уходят из зала Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста.

21 сентября израильский политический и государственный деятель Биньямин Нетаньяху заявил, что признание палестинской государственности несет угрозу существованию Израиля.

С 23 по 29 сентября в зале Генеральной Ассамблеи проходят прения представителей всех 193 государств-членов и двух стран-наблюдателей ООН, включая 89 глав государств, пяти вице-президентов, одного наследного принца и 43 глав правительств. 

На фоне глобальных кризисов и конфликтов мировые лидеры собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы сообща искать решения глобальных проблем и представлять свое видение будущего человечества.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
