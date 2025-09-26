Десятки делегатов покинули зал Генассамблеи ООН во время речи Нетаньяху

Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

На распространенных в СМИ кадрах видно, что, как только Нетаньяху выходит к трибуне, начинается гул в зале, и многие делегаты выходят из помещения.

⚡⚡ После начала выступления премьер-министра оккупационного государства Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН большинство делегаций покинули зал. pic.twitter.com/iSvWBSrA4o — Yeni Şafak на русском (@yenisafak_ru) September 26, 2025

По информации CBC, Нетаньяху заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН, что Израиль "должен довести дело до конца" против ХАМАС в секторе Газа, выступив с дерзкой речью, несмотря на растущую международную изоляцию из-за его отказа прекратить разрушительную войну.

Отметим, что делегации разных стран не первый раз уходят из зала Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста.

21 сентября израильский политический и государственный деятель Биньямин Нетаньяху заявил, что признание палестинской государственности несет угрозу существованию Израиля.

С 23 по 29 сентября в зале Генеральной Ассамблеи проходят прения представителей всех 193 государств-членов и двух стран-наблюдателей ООН, включая 89 глав государств, пяти вице-президентов, одного наследного принца и 43 глав правительств.

На фоне глобальных кризисов и конфликтов мировые лидеры собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы сообща искать решения глобальных проблем и представлять свое видение будущего человечества.