Десятки делегатов покинули зал Генассамблеи ООН во время речи Нетаньяху
На распространенных в СМИ кадрах видно, что, как только Нетаньяху выходит к трибуне, начинается гул в зале, и многие делегаты выходят из помещения.
⚡⚡ После начала выступления премьер-министра оккупационного государства Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН большинство делегаций покинули зал. pic.twitter.com/iSvWBSrA4o— Yeni Şafak на русском (@yenisafak_ru) September 26, 2025
По информации CBC, Нетаньяху заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН, что Израиль "должен довести дело до конца" против ХАМАС в секторе Газа, выступив с дерзкой речью, несмотря на растущую международную изоляцию из-за его отказа прекратить разрушительную войну.
Отметим, что делегации разных стран не первый раз уходят из зала Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста.
21 сентября израильский политический и государственный деятель Биньямин Нетаньяху заявил, что признание палестинской государственности несет угрозу существованию Израиля.
С 23 по 29 сентября в зале Генеральной Ассамблеи проходят прения представителей всех 193 государств-членов и двух стран-наблюдателей ООН, включая 89 глав государств, пяти вице-президентов, одного наследного принца и 43 глав правительств.
На фоне глобальных кризисов и конфликтов мировые лидеры собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы сообща искать решения глобальных проблем и представлять свое видение будущего человечества.