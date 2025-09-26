#АЭС в Казахстане
Мир

Серийный отравитель из России пытался убить родственников "святой водой"

застолье , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 19:44 Фото: pixabay
Житель Балашихи, обвиняемый в отравлении своих родственников и друзей, намеревался напоить своих родных смертельно опасной жидкостью, замаскированной под "святую воду", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Известия", в зала суда, где слушается дело отравителя Артема Миссюры из Балашихи, дядя Миссюры рассказал, что племянник неоднократно приносил к ним в дом продукты и напитки. У бутылок не было этикеток, а разлитая в них жидкость была очень сладкой.

"Он также приносил в дом воду из святого источника, у нее был специфический запах. Воду вылили, на раковине остались пятна, похожие на следы от кислотного ожога", – описал события родственник отравителя.

Также стало известно, что после того, как мать мужчины съела кашу с грибами, принесенную внуком, у нее посинели губы. А дядю Миссюры после дегустации гостинцев от племянника парализовало на 12 часов.

Мужчина добавил, что приступы повторялись и позже: после физической нагрузки он почувствовал недомогание, а на утро не смог встать. Наблюдалась дезориентация в пространстве.

В реанимации у дяди "отравителя" и его матери констатировали острую почечную недостаточность. В свою очередь, Миссюра убеждал родственников, что причиной их недомогания стали противовирусные таблетки. В апреле 2024 года его бабушка скончалась, угостившись подаренным внуком тортом.

Миссюра был задержан 19 июля 2024 года. По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Потерпевшие после резкого ухудшения самочувствия прибегли к помощи врачей, но те не смогли установить причину. После этого в квартире установили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как Миссюра подсыпал отравляющие вещества родителям в еду.

25 августа обвиняемый в отравлении своих родственников и друзей Миссюра полностью признал вину.

Ранее в Японии юноша отравил дядю из-за невыносимого храпа.

Айсулу Омарова
