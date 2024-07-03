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Холодная вода в жару может убить: правда или миф

Холодная вода, жара, можно ли пить, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:15 Фото: рixabay
Казахстанский врач Дмитрий Киреев развеял миф об опасности употребления холодной воды в жару, сообщает Zakon.kz.

Как отметил специалист, каждое лето в соцсетях вирусится информация касательно холодной воды.

"Что нельзя ее пить, нельзя умываться, обливаться, все это может вас убить. Это является мифом, никак научно не подкреплено. Причина инфарктов, инсультов всем давно известна. Это повышенный холестерин, повышенное давление. Факторы риска – избыточный вес, курение. Но не холодная вода. Максимум, что может произойти, – это сужение (спазм) сосудов в желудке, которое вызовет боль в животе или головную боль", – сказал доктор Киреев.

Ранее врач-диетолог рассказала, действительно ли человеку нужно выпивать 1,5-2 л воды в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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