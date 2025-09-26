#АЭС в Казахстане
Мир

Сердце погибшего на Бали туриста вернули родителям за 254 тысячи тенге

сердце погибшего на Бали туриста вернули родителям вне тела, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 23:42 Фото: pixabay
23-летнего Байрона Хэддоу мертвым в бассейне на острове Бали в мае. Когда тело отправили в Австралию и квинслендский коронер провел повторную экспертизу, мать Хэддоу узнала, что у мужчины вырезали сердце. Она обвинила в инциденте индонезийских судмедэкспертов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, директор медицинской службы больницы И Маде Дармаджая опроверг похищение органов.

"Подчеркиваю от имени больницы, что слухи о краже органов ложны", – сказал представитель больницы, объяснив, что судмедэкспертиза проводилась по запросу полиции.

Отмечается, что сердце австралийца вернули отдельно от тела через два месяца после смерти, причем больница потребовала дополнительно 700 австралийских долларов (более 254 тыс. тенге) за репатриацию органа. Юрист семьи заявил, что ДНК-тест должен подтвердить принадлежность сердца, поскольку существует вероятность подмены.

Между тем, пишет издание, родители погибшего требуют независимого полицейского расследования, называя обращение с телом сына негуманным. Первоначальное вскрытие на Бали показало, что смерть наступила от сочетания алкоголя и антидепрессанта. Однако мать Байрона подозревает, что причиной могло стать убийство.

Ранее сообщалось, что интерес к Казахстану резко вырос со стороны иностранных туристов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
