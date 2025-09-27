#АЭС в Казахстане
Мир

Юноша обокрал девять домов, чтобы впечатлить возлюбленную

Руки, арест, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 07:10 Фото: pexels
В Индии 19-летний студент колледжа совершил девять краж ради того, чтобы произвести впечатление на возлюбленную, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Times of India, все инциденты происходили в ночное время в городе Нагпуре. Юноша по имени Наман Пете, студент первого курса, проникал в жилые дома и совершал кражи в различных районах города, включая Белтароди, Худкешвар, Аджни, Саккардару и Пратап Нагар.

Парня поймали после одного из ограблений, когда анализ записей с камер видеонаблюдения помог идентифицировать его личность. По данным следствия, молодой человек признался в девяти таких эпизодах.

Добытые преступным путем деньги подозреваемый тратил на дорогие подарки и развлечения для своей подруги, пытаясь произвести на нее впечатление. Он знал, что его девушка любит вести роскошный образ жизни.

В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что серийный отравитель из России пытался убить родственников "святой водой".

Аксинья Титова
