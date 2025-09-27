#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп добивается отмены гражданства по рождению в США

флаг США, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:35 Фото: freepik
Белый дом просит судей признать конституционным указ Дональда Трампа, лишающий права на гражданство детей, родившихся в США у родителей-нелегалов или иностранцев с временным статусом, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа вновь обратилась в Верховный суд США с требованием признать конституционным президентский указ, отменяющий право на гражданство по рождению. Это уже вторая попытка за год вынести вопрос на рассмотрение высшей судебной инстанции, пишет CNN 26 сентября 2025 года.

Указ, подписанный 20 января, запрещает выдачу документов о гражданстве детям, появившимся в США у родителей-нелегалов или иностранцев с временным статусом. Администрация настаивает, что нынешнее толкование 14-й поправки Конституции, гарантирующее гражданство всем рожденным на территории страны, "ошибочно" и ведет к "разрушительным последствиям".

Ранее суды низших инстанций неоднократно блокировали политику Трампа. В июле апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение федерального судьи Сиэтла, приостановившего действие указа на всей территории США. В том же месяце судья в Нью-Гэмпшире удовлетворил коллективный иск ACLU, запретив применять политику к новорожденным.

В Белом доме уверены, что Верховный суд в итоге поддержит указ. Однако пока неизвестно, найдутся ли четыре судьи, необходимые для начала рассмотрения дел.

Оппоненты считают инициативу антиконституционной. "Этот указ незаконен, точка", – заявил адвокат ACLU Коди Вофси.

Прецедент по вопросу был установлен еще в 1898 году в деле "США против Вонга Кима Арка", когда Верховный суд признал право на гражданство у детей китайских иммигрантов, рожденных в США. Низшие суды ссылаются именно на это решение, отклоняя аргументы администрации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир переживает один из величайших кризисов в истории. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
