Мир

Трамп поручил отправить войска "для защиты опустошенного войной Портленда"

Трамп поручил отправить войска для защиты Портленда, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 21:29 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и военному министру Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опустошенного войной" Портленда, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social он отметил, что необходима также защита объектов миграционной полиции ICE от "Антифа" и "других внутренних террористов".

"По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осажденных объектов иммиграционной и таможенной полиции от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать все силы, если это необходимо. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Как пишет Oregon Public Broadcasting, что недалеко от южной набережной Портленда, около здания миграционной полиции, регулярно происходят стычки федеральных агентов и протестующих. Это привело к многочисленным обвинениям в адрес протестующих, хотя большинство из них касались правонарушений, связанных с относительно незначительными инцидентами. Тем не менее, пишет издание, по всей стране продолжаются вспышки напряженности и политического насилия.

Ранее сообщалось, что Комитет по положению женщин в американской армии распустили из-за "разделяющей феминистской повестки".

Елена Беляева
Елена Беляева
