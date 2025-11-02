#Народный юрист
Мир

Трамп пригрозил Нигерии войной

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 13:44 Фото: скриншот видео/X/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, обвинив власти страны в неспособности остановить нападения на христиан, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях, Трамп назвал происходящее "массовой резней христиан" и предупредил, что США "немедленно прекратят всю помощь и содействие Нигерии", если правительство страны не примет меры.

"Если правительство Нигерии продолжит допускать убийства христиан, США немедленно прекратят любую помощь Нигерии и, вполне возможно, войдут в эту ныне позорную страну "с оружием наперевес", чтобы полностью уничтожить исламских террористов, творящих эти ужасные зверства. Настоящим я поручаю нашему военному ведомству подготовиться к возможным действиям. Если мы нападем, это будет быстро, жестоко и ловко, точно так же, как террористы-головорезы нападают на наших дорогих христиан! Внимание: Правительству Нигерии лучше действовать быстрее!" – написал Трамп 2 ноября 2025 года.

Министр обороны США Пит Хегсет ответил президенту лаконично, написав: "Есть, сэр!".

Заявление Трампа последовало за тем, как он обвинил Нигерию в нарушении религиозной свободы, заявив, что "христианство в Нигерии сталкивается с экзистенциальной угрозой", и обозначил страну как "страну, вызывающую особую обеспокоенность" в соответствии с Законом о международной религиозной свободе . Этот статус предполагает, что его администрация обнаружила, что Нигерия участвовала или терпела "систематические, продолжающиеся (и) вопиющие нарушения религиозной свободы".

Нигерийские власти отвергли обвинения в религиозной нетерпимости. Президент Бола Тинубу подчеркнул, что характеристика Нигерии как страны, угнетающей христиан, "не отражает национальную реальность". По его словам, правительство "последовательно защищает свободу вероисповедания и убеждений для всех граждан" и сотрудничает с США в вопросах безопасности.

Ранее премьер Канады извинился перед Трампом за антитарифную рекламу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
