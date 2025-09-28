#АЭС в Казахстане
Мир

39 человек погибли из-за давки на предвыборном митинге в Индии

много людей, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 12:11 Фото: freepik
Число погибших при давке на предвыборном митинге актера и политика Виджая в индийском штате Тамилнад выросло до 39, более 50 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Главный министр штата М.К. Сталин сообщил, что среди погибших 13 мужчин, 17 женщин и семеро детей. Еще 51 человек в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим в Карур направили десятки врачей из соседних округов, пишет CNN 28 сентября 2025 года.

Тысячи сторонников собрались у предвыборного грузовика, с крыши которого выступал актер. На кадрах местных СМИ видно, как Виджай бросает в толпу бутылки с водой и зовет полицию на помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил соболезнования, назвав случившееся "прискорбным инцидентом".

Власти штата пообещали компенсации семьям жертв и назначили комиссию для расследования трагедии.

Митинги Виджая и раньше вызывали вопросы безопасности: в прошлом году после собрания его партии Tamilaga Vettri Kazhagam погибли шесть человек. Несмотря на введенные ограничения, огромные толпы продолжают перегружать местную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что при давке погибли 23 человека.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
