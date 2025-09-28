39 человек погибли из-за давки на предвыборном митинге в Индии

Число погибших при давке на предвыборном митинге актера и политика Виджая в индийском штате Тамилнад выросло до 39, более 50 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Главный министр штата М.К. Сталин сообщил, что среди погибших 13 мужчин, 17 женщин и семеро детей. Еще 51 человек в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим в Карур направили десятки врачей из соседних округов, пишет CNN 28 сентября 2025 года.

Тысячи сторонников собрались у предвыборного грузовика, с крыши которого выступал актер. На кадрах местных СМИ видно, как Виджай бросает в толпу бутылки с водой и зовет полицию на помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил соболезнования, назвав случившееся "прискорбным инцидентом".

Власти штата пообещали компенсации семьям жертв и назначили комиссию для расследования трагедии.

Митинги Виджая и раньше вызывали вопросы безопасности: в прошлом году после собрания его партии Tamilaga Vettri Kazhagam погибли шесть человек. Несмотря на введенные ограничения, огромные толпы продолжают перегружать местную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что при давке погибли 23 человека.