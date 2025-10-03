Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа

1 октября 2025 года на сайте Белого дома была опубликована статья, в которой перечислили страны, главы которых поддержали Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что план американского лидера вызвал всеобщее одобрение со стороны международного сообщества, в том числе и Казахстана.

В частности, как отметила в статье администрация Дональда Трампа, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай процитировал слова Касым-Жомарта Токаева, что Астана рассматривает этот план как "уникальную возможность и важный шаг" на пути к урегулированию ситуации в регионе. Желдибай добавил, что этот план также может укрепить межгосударственное доверие и установить прочный и справедливый мир в регионе.

29 сентября 2025 года президент Дональд Трамп предложил 20-пунктный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС. Цель плана – превратить сектор Газа в "дерадикализированную зону, свободную от терроризма", и восстановить ее в интересах местных жителей. В документе были перечислены первые шаги к перемирию: израильские силы отходят "на согласованную линию" и приостанавливают все военные операции; линия фронта замораживается до выполнения условий поэтапного вывода войск; на возвращение заложников, в том числе погибших, дается 72 часа с момента публичного принятия соглашения Израилем.

30 сентября помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай заявил, что "Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа". Также он отметил, что "глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе".