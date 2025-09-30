"Роскосмос" сможет размещать рекламу на ракетах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий "Роскосмосу" размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ будет заключаться рекламодателем с владельцем космического объекта. Одной из сторон могут быть органы госвласти или организации, осуществляющие права собственника от имени России.

Подчеркивается, что размещение рекламы без торгов на государственных объектах допускается только при соблюдении антимонопольного законодательства. Размер и сроки платежей будут определяются правительством России, а все поступления пойдут в федеральный бюджет.

"Реклама в космосе не должна угрожать безопасности космических операций", – следует из подписанного закона.

По оценке "Роскосмоса", потенциальный доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб. ежегодно и до 5 млн руб. ежегодно от наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В Китае бойцы Народной вооруженной милиции перешли на управление джойстиком, который полностью заменяет ручной процесс от ликвидации последствий ЧС до военных операций.