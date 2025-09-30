#АЭС в Казахстане
Технологии

Джойстик заменил ручной процесс в Китае

В Китае джойстик заменил ручной процесс , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 05:00 Фото: pixabay
В Китае бойцы Народной вооруженной милиции перешли на управление джойстиком, который полностью заменяет ручной процесс, сообщает Zakon.kz.

Теперь они осваивают через пульты и кабинки операторов дистанционное управление специальной техникой – экскаваторами, бульдозерами и погрузчиками. Об этом передает Telegram-канал China Army.

Такой подход, по их мнению, не только снижает риски для людей, но и открывает новые возможности для выполнения самых разных задач. К примеру, от ликвидации последствий ЧС до военных операций.

Тем временем Албания стала первой страной в мире с министром ИИ.

Ошибка в тексте: