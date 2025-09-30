Под окнами парижской гостиницы найден мертвым посол ЮАР во Франции

Под окнами отеля Hyatt в Париже полиция обнаружила тело 58-летнего посла Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетва, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Parisien, дипломат пропал в понедельник. Известно, что последний сигнал с его телефона поступил в районе Булонского леса. Его жена обратилась в правоохранительные органы, так как последнее сообщение показалось ей тревожным. Полиция искала Мтетву с собаками в лесу, но безуспешно.

Как уточняется, в итоге тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Кроме того, он был постпредом республики в ЮНЕСКО.

L'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa (58 ans), a été retrouvé mort au pied de l'hôtel Hyatt. 🇫🇷🇿🇦 La police enquête sur une chute depuis le 22e étage pour déterminer les circonstances du drame.#France https://t.co/dH0Lwu81Zv pic.twitter.com/mQSylno4sq — maliactu (@maliactu) September 30, 2025

