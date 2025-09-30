#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Мир

Под окнами парижской гостиницы найден мертвым посол ЮАР во Франции

тело посла ЮАР во Франции нашли под окнами парижской гостиницы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 18:10 Фото: pixabay
Под окнами отеля Hyatt в Париже полиция обнаружила тело 58-летнего посла Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетва, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Parisien, дипломат пропал в понедельник. Известно, что последний сигнал с его телефона поступил в районе Булонского леса. Его жена обратилась в правоохранительные органы, так как последнее сообщение показалось ей тревожным. Полиция искала Мтетву с собаками в лесу, но безуспешно.

Как уточняется, в итоге тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Кроме того, он был постпредом республики в ЮНЕСКО.

Отметим, что в феврале 2025 года американский миллиардер Илон Маск обвинил руководство Южно-Африканской Республики (ЮАР) в геноциде белого населения. Президент страны Сирил Рамафоса ответил на это обвинение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Массовые аресты и столкновения: митинги в Париже переросли в конфликт с полицией
23:49, 18 сентября 2025
Массовые аресты и столкновения: митинги в Париже переросли в конфликт с полицией
Во Франции гоночный автомобиль съехал с трассы и наехал на зрителей
23:30, 26 июля 2025
Во Франции гоночный автомобиль съехал с трассы и наехал на зрителей
Два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже
21:18, 26 июля 2025
Два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: