Мир

Известный блогер погиб в национальном парке Йосемите в США

блогер-скалолаз упал с горы и не выжил, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 21:01 Фото: Instagram/balin.miller
Известный 23-летний американский блогер-альпинист Балин Миллер упал с горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемите, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent со ссылкой на мать молодого человека Жанин Жирар-Мурман, спасти 23-летнего скалолаза не удалось. Она уточнила, что молодой человек отправился на гору 1 октября.

"Он занимался скалолазанием с детства. Его сердце и душа действительно были связаны с альпинизмом. Он любил альпинизм и никогда не гнался за деньгами и славой", – добавила Жирар-Мурман.

Эль-Капитан – одна из самых известных достопримечательностей национального парка Йосемите, это отвесная гранитная скала высотой около 915 м. В июне 2025 года Балин Миллер попал в мировые новости, совершив первое одиночное восхождение на словацкую гору Маккинли по прямой – сложному маршруту, на прохождение которого у него ушло 56 часов.

Ранее сообщалось, что шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
