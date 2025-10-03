Известный блогер погиб в национальном парке Йосемите в США

Известный 23-летний американский блогер-альпинист Балин Миллер упал с горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемите, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent со ссылкой на мать молодого человека Жанин Жирар-Мурман, спасти 23-летнего скалолаза не удалось. Она уточнила, что молодой человек отправился на гору 1 октября.

"Он занимался скалолазанием с детства. Его сердце и душа действительно были связаны с альпинизмом. Он любил альпинизм и никогда не гнался за деньгами и славой", – добавила Жирар-Мурман.

Эль-Капитан – одна из самых известных достопримечательностей национального парка Йосемите, это отвесная гранитная скала высотой около 915 м. В июне 2025 года Балин Миллер попал в мировые новости, совершив первое одиночное восхождение на словацкую гору Маккинли по прямой – сложному маршруту, на прохождение которого у него ушло 56 часов.

