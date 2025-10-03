#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Статьи

Шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы

Шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:09 Фото: из личного архива Мадины Кузембай; коллаж Zakon.kz
В свои шесть лет Бағдаулет Әзімбек – популярный блогер. Его видео смешные, без фальши, о самых обычных буднях ребенка. Zakon.kz расскажет, как маленькому алматинцу удалось завоевать большую славу.

Мадина Күзембай даже представить себе не могла, что ее сына Бағдаулета Әзімбек будут узнавать на улице и с восхищением называть "блогер жігіт" (с казахского языка – блогер мальчик). Год назад она закинула видео мальчика, которое молниеносно разлетелось по пабликам и набрало весомые просмотры.

"Это было видео о том, как мы сводили сына на обрезание. Говорили ему, что будет не больно, но он на процедуре орал и после вышел со слезами. Потом пошли в магазин и накупили на 100 тыс. тенге игрушек. Казалось бы, банальная история, но почему-то она зацепила аудиторию: почти миллион просмотров и больше 57 тыс. отметок "нравится".Мадина Күзембай

У 29-летней Мадины Күзембай есть сын и дочь, которые растут вместе, как близнецы, также она носит под сердцем еще одного малыша. Шестилетнего Багдаулета мама описывает как харизматичного, хитроумного, шустрого, целеустремленного, подвешенного на язык, открытого и с юмором.

"Сын все время просил мой телефон, записывал на него видео. Я смотрела и интересные моменты выкладывала в соцсети. Но не было никакой цели хайпануть, стать популярными. Поэтому было неожиданностью, что всего за год Бағдаулет набрал армию поклонников – 50 тыс. подписчиков. Просмотры растут, как на дрожжах, люди интересуются им и узнают на улице. Сталкиваемся и с хейтом, но стараемся не обращать на это внимание".Мадина Кузембай

Все идеи касательно контента принадлежат Бағдаулету Әзімбек, а вот с монтажом ему помогает мама. На талантливого мальчика сразу обратили внимание, он успел сняться в кино, поучаствовать в шоу-программах и нередко берет рекламу.

"Сумел заработать хорошие деньги и всегда открыт для новых предложений", – признается мальчик.

Ребенок даже помог родителям купить квартиру в Алматы и переехать из Тараза.

"Год назад мы переехали в Алматы. Все, что сын заработал, участвуя в съемках, он отдал нам. Сумма, конечно, не круглая, но это весомый вклад и гордость для нас. Мы даже уговаривали его купить игрушки, а он ответил: "Они могут сломаться, а дом нам нужен. Недавно он положил деньги на депозит. Уже наш кормилец".Мадина Күзембай

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:09
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры

Шестилетний алматинец очень просился в этом году стать школьником, но родители уговорили его подождать еще годик. Сейчас он ходит на подготовительные уроки. Недавно дарование пригласили в школу актерского мастерства. Он намерен принять это предложение и мечтает в будущем стать актером, телеведущим или журналистом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Гульзира Айдарбекова решила предоставить Кайрата Нуртаса самому себе
15:58, Сегодня
Гульзира Айдарбекова решила предоставить Кайрата Нуртаса самому себе
Женился 23-летний сын Михаила Круга
14:15, Сегодня
Женился 23-летний сын Михаила Круга
Raim, готовясь к гастролям по Казахстану и России, огорчил поклонников из Алматы
13:55, Сегодня
Raim, готовясь к гастролям по Казахстану и России, огорчил поклонников из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: