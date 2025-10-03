Шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы

В свои шесть лет Бағдаулет Әзімбек – популярный блогер. Его видео смешные, без фальши, о самых обычных буднях ребенка. Zakon.kz расскажет, как маленькому алматинцу удалось завоевать большую славу.

Мадина Күзембай даже представить себе не могла, что ее сына Бағдаулета Әзімбек будут узнавать на улице и с восхищением называть "блогер жігіт" (с казахского языка – блогер мальчик). Год назад она закинула видео мальчика, которое молниеносно разлетелось по пабликам и набрало весомые просмотры.

"Это было видео о том, как мы сводили сына на обрезание. Говорили ему, что будет не больно, но он на процедуре орал и после вышел со слезами. Потом пошли в магазин и накупили на 100 тыс. тенге игрушек. Казалось бы, банальная история, но почему-то она зацепила аудиторию: почти миллион просмотров и больше 57 тыс. отметок "нравится". Мадина Күзембай

У 29-летней Мадины Күзембай есть сын и дочь, которые растут вместе, как близнецы, также она носит под сердцем еще одного малыша. Шестилетнего Багдаулета мама описывает как харизматичного, хитроумного, шустрого, целеустремленного, подвешенного на язык, открытого и с юмором.

"Сын все время просил мой телефон, записывал на него видео. Я смотрела и интересные моменты выкладывала в соцсети. Но не было никакой цели хайпануть, стать популярными. Поэтому было неожиданностью, что всего за год Бағдаулет набрал армию поклонников – 50 тыс. подписчиков. Просмотры растут, как на дрожжах, люди интересуются им и узнают на улице. Сталкиваемся и с хейтом, но стараемся не обращать на это внимание". Мадина Кузембай

Все идеи касательно контента принадлежат Бағдаулету Әзімбек, а вот с монтажом ему помогает мама. На талантливого мальчика сразу обратили внимание, он успел сняться в кино, поучаствовать в шоу-программах и нередко берет рекламу.

"Сумел заработать хорошие деньги и всегда открыт для новых предложений", – признается мальчик.

Ребенок даже помог родителям купить квартиру в Алматы и переехать из Тараза.

"Год назад мы переехали в Алматы. Все, что сын заработал, участвуя в съемках, он отдал нам. Сумма, конечно, не круглая, но это весомый вклад и гордость для нас. Мы даже уговаривали его купить игрушки, а он ответил: "Они могут сломаться, а дом нам нужен. Недавно он положил деньги на депозит. Уже наш кормилец". Мадина Күзембай

Материал по теме История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры

Шестилетний алматинец очень просился в этом году стать школьником, но родители уговорили его подождать еще годик. Сейчас он ходит на подготовительные уроки. Недавно дарование пригласили в школу актерского мастерства. Он намерен принять это предложение и мечтает в будущем стать актером, телеведущим или журналистом.