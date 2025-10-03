#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Монеты с изображением Трампа планируют выпустить в США

Казначейство США планирует выпустить монеты номиналом один доллар с изображением Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 00:09 Фото: whitehouse
В рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов казначейство страны рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Fox Business, в рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

В настоящее время окончательный вариант дизайна монеты еще не утвержден. Как отметил представитель Казначейства, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким случаям.

Ранее Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Студенты из Вьетнама стали массово пропадать в Германии
23:49, 03 октября 2025
Студенты из Вьетнама стали массово пропадать в Германии
600 тыс. долларов за каждый год трезвости: чем обернулся брачный договор для Кидман
23:18, 03 октября 2025
600 тыс. долларов за каждый год трезвости: чем обернулся брачный договор для Кидман
Александр Бублик получил травму и не сможет выступить на турнире ATP 250 Almaty Open
23:08, 03 октября 2025
Александр Бублик получил травму и не сможет выступить на турнире ATP 250 Almaty Open
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: