Монеты с изображением Трампа планируют выпустить в США
Фото: whitehouse
В рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов казначейство страны рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала Fox Business, в рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.
В настоящее время окончательный вариант дизайна монеты еще не утвержден. Как отметил представитель Казначейства, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким случаям.
Ранее Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript