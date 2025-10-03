Монеты с изображением Трампа планируют выпустить в США

В рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов казначейство страны рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Fox Business, в рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

В настоящее время окончательный вариант дизайна монеты еще не утвержден. Как отметил представитель Казначейства, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким случаям.

Ранее Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС.