Мир

Монета с Дональдом Трампом может появиться в США

набросок монеты, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 16:41 Фото: X/SteveGuest
Портрет президента Дональда Трампа может быть изображен на памятной монете достоинством в один доллар, выпущенной Монетным двором США в честь 250-летия Америки в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в первых черновиках изображений, утвержденных Министерством финансов США.

Фотографию чернового образца публикуют пользователи соцсети X.

Казначей США Брэндон Бич ответил, что гуляющие в Сети фотографии – не фейк, а реальные наброски.

"Никаких фейковых новостей. Это первые черновики, посвященные 250-летию Америки. С нетерпением жду возможности поделиться этим в ближайшее время, как только закончится обструкционистское закрытие правительства США", – написал Бич.

На черновых изображениях изображен профиль Трампа на лицевой стороне, сверху – "Liberty", снизу – "In God we Trust" и даты 1776 и 2026. На обороте – знаменитое изображение Трампа, поднимающего кулак после покушения в городе Бултер, штат Пенсильвания, со словами "FIGHT FIGHT FIGHT" вверху и развевающимся за его головой американским флагом.

Пока неясно, будет ли отчеканена эта спорная монета: изображение действующего президента или живого бывшего президента запрещено законодательством США. Изображение президента на монете может быть изображено не ранее чем через два года после его смерти, отмечает американский телеканал CNN.

Ранее штат Орегон добился приостановки указа Трампа о вводе гвардии.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
