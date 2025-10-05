Монета с Дональдом Трампом может появиться в США

Портрет президента Дональда Трампа может быть изображен на памятной монете достоинством в один доллар, выпущенной Монетным двором США в честь 250-летия Америки в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в первых черновиках изображений, утвержденных Министерством финансов США.

Фотографию чернового образца публикуют пользователи соцсети X.

ATTENTION ALL PATRIOTS: America is back, and so is the one-dollar coin.⁰@POTUS @realDonaldTrump will forever be the face of America’s 250th Birthday, thanks to @SecScottBessent and @TreasurerBeach.



These first drafts show that our nation is ready to FIGHT, FIGHT, FIGHT!!! pic.twitter.com/16ith49v3H — Steve Guest (@SteveGuest) October 3, 2025

Казначей США Брэндон Бич ответил, что гуляющие в Сети фотографии – не фейк, а реальные наброски.

"Никаких фейковых новостей. Это первые черновики, посвященные 250-летию Америки. С нетерпением жду возможности поделиться этим в ближайшее время, как только закончится обструкционистское закрытие правительства США", – написал Бич.

На черновых изображениях изображен профиль Трампа на лицевой стороне, сверху – "Liberty", снизу – "In God we Trust" и даты 1776 и 2026. На обороте – знаменитое изображение Трампа, поднимающего кулак после покушения в городе Бултер, штат Пенсильвания, со словами "FIGHT FIGHT FIGHT" вверху и развевающимся за его головой американским флагом.

Пока неясно, будет ли отчеканена эта спорная монета: изображение действующего президента или живого бывшего президента запрещено законодательством США. Изображение президента на монете может быть изображено не ранее чем через два года после его смерти, отмечает американский телеканал CNN.

