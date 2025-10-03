"Развернется настоящий ад": Трамп выдвинул новый ультиматум ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС "невиданным адом", если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера воскресенья, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил через соцсеть Truth Social.





"ХАМАС уже много лет представляет собой безжалостную и жестокую угрозу на Ближнем Востоке! Они убивают (и делают жизни невыносимо мучительными), кульминацией чего стала резня 7 октября в Израиле, младенцев, женщин, детей, стариков и многих молодых мужчин и женщин, мальчиков и девочек, готовящихся вместе отпраздновать свою будущую жизнь", – говорится в заявлении.

По его словам, в качестве "возмездия за нападение на цивилизацию 7 октября более 25 тыс. "солдат" ХАМАС уже убиты".

"Большинство остальных окружены и находятся в военной ловушке, просто ожидая моей команды "Вперед", чтобы их жизни быстро оборвались. Что касается остальных, мы знаем, где и кто вы, и вас будут преследовать и убивать. Я прошу всех невинных палестинцев немедленно покинуть этот район потенциальной будущей смерти и перебраться в более безопасные районы Газы. Те, кто ждет возможности помочь, позаботятся о каждом". Дональд Трамп

Глава Белого дома потребовал немедленного освобождения всех заложников.



"Великие, могущественные и богатейшие страны Ближнего Востока и прилегающих территорий, вместе с США, договорились при поддержке Израиля о мире на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Это соглашение также сохраняет жизни всех боевиков ХАМАС! Подробности документа известны всему миру, и это важное соглашение для всех! Так или иначе, на Ближнем Востоке наступит мир. Насилие и кровопролитие прекратятся. Освободите всех заложников, включая тела погибших, немедленно!" – написал Трамп.

Он также уточнил, что соглашение с ХАМАС "должно быть достигнуто к воскресенью в 18:00 по времени Вашингтона.

"Все страны подписались! Если этот последний шанс не будет достигнут, против ХАМАС развернется настоящий ад, какого еще никто не видел. На Ближнем Востоке наступит мир, так или по-другому", – резюмировал президент США.

Ранее президент Дональд Трамп предложил 20-пунктный план прекращения войны между Израилем и сектором Газа.