#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

74-летняя велосипедистка вместо юбилея собрала 22 тысячи евро для жителей Газы

Помощь жителям Газы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 06:44 Фото: pixabay
Гражданка Нидерландов 74-летняя Мария в течении месяца проехала через всю страну на велосипеде, чтобы привлечь внимание к ситуации в Палестине, сообщает Zakon.kz.

Начав велотур 1 сентября из города Лейден, Мария посетила административные центры всех провинций и ряд других городов страны, завершив свой маршрут 1 октября. За месяц она преодолела около 1500 км, ежедневно проезжая в среднем по 50 км. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Anadolu Ajansı.

Выяснилось, что женщина планировала отметить свой 75-летний юбилей вечеринкой, но отказалась от этого из-за происходящего в Газе.

"Я не могла радоваться празднику, когда на другом конце света происходит геноцид. Ночами я не могла уснуть и решила, что должна сделать хоть что-то", – сказала она.

На пути ей помогали местные жители, которые предлагали ночлег, а в некоторых городах к ее акции присоединялись велосипедисты-единомышленники. По вечерам на городских площадях Мария рассказывала прохожим о трагедии в Газе и Палестине. В ходе акции ей удалось собрать 22 тыс. евро пожертвований.

Фото: aa

Днями ранее, обращаясь к военным США, министр обороны выступил против толстых генералов и бородатых солдат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вандализм, протесты и бесплатный проезд: стоит ли казахстанцам путешествовать по Сербии
14:24, 30 сентября 2025
Вандализм, протесты и бесплатный проезд: стоит ли казахстанцам путешествовать по Сербии
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
17:39, 29 сентября 2025
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
В столичном районе Сарайшык прошла первая конференция ветеранов
18:25, 23 сентября 2025
В столичном районе Сарайшык прошла первая конференция ветеранов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: