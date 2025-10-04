74-летняя велосипедистка вместо юбилея собрала 22 тысячи евро для жителей Газы

Гражданка Нидерландов 74-летняя Мария в течении месяца проехала через всю страну на велосипеде, чтобы привлечь внимание к ситуации в Палестине, сообщает Zakon.kz.

Начав велотур 1 сентября из города Лейден, Мария посетила административные центры всех провинций и ряд других городов страны, завершив свой маршрут 1 октября. За месяц она преодолела около 1500 км, ежедневно проезжая в среднем по 50 км. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Anadolu Ajansı.

Выяснилось, что женщина планировала отметить свой 75-летний юбилей вечеринкой, но отказалась от этого из-за происходящего в Газе.

"Я не могла радоваться празднику, когда на другом конце света происходит геноцид. Ночами я не могла уснуть и решила, что должна сделать хоть что-то", – сказала она.

🇳🇱🇵🇸Hollanda’da 74 yaşındaki Maria, Filistin ve Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için bir ay boyunca bisikletle tüm ülkeyi dolaştı. pic.twitter.com/hPuJGAbTyH — TRHaber (@trhaber_com) October 3, 2025

На пути ей помогали местные жители, которые предлагали ночлег, а в некоторых городах к ее акции присоединялись велосипедисты-единомышленники. По вечерам на городских площадях Мария рассказывала прохожим о трагедии в Газе и Палестине. В ходе акции ей удалось собрать 22 тыс. евро пожертвований.

Фото: aa

