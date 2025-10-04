ХАМАС принимает ультиматум Трампа

К утру 4 октября ХАМАС согласился освободить всех заложников и передать управление сектором Газа по плану Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Журналист Axios Барак Равид опубликовал на своей странице в Х заявление ХАМАС в ответ на план Трампа по прекращению войны в Газе. Движение готово освободить всех заложников ради постоянного прекращения огня, согласно немедленно начать переговоры о деталях мирного соглашения, а также готово передать управление сектором Газа палестинской группе независимых лиц.

В ХАМАС подчеркнули, что ценят усилия Трампа по прекращению войны.

BREAKING: At the directive of the political echelon the IDF will shift to defensive operations only in the Gaza Strip and will halt the operation to occupy Gaza City, according to a senior Israeli official https://t.co/OdTNY9JrL0 — Barak Ravid (@BarakRavid) October 4, 2025

Ранее американский президент пригрозил движению "полным уничтожением", если до воскресенья включительно оно не согласится на его мирный план.

