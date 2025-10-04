#АЭС в Казахстане
Мир

ХАМАС принимает ультиматум Трампа

ХАМАС освободит всех заложников, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 07:09 Фото: X/HamasAtrocities
К утру 4 октября ХАМАС согласился освободить всех заложников и передать управление сектором Газа по плану Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Журналист Axios Барак Равид опубликовал на своей странице в Х заявление ХАМАС в ответ на план Трампа по прекращению войны в Газе. Движение готово освободить всех заложников ради постоянного прекращения огня, согласно немедленно начать переговоры о деталях мирного соглашения, а также готово передать управление сектором Газа палестинской группе независимых лиц.

В ХАМАС подчеркнули, что ценят усилия Трампа по прекращению войны.

Ранее американский президент пригрозил движению "полным уничтожением", если до воскресенья включительно оно не согласится на его мирный план.

Гражданка Нидерландов, 74-летняя Мария, в течение месяца проехала через всю страну на велосипеде, чтобы привлечь внимание к ситуации в Палестине и собрала 22 тыс. евро пожертвований.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа
13:25, 03 октября 2025
Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа
Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России
07:15, 10 сентября 2025
Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
18:53, 09 сентября 2025
В Дохе прогремели взрывы: Израиль сообщил об ударе по лидерам ХАМАС
