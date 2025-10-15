#АЭС в Казахстане
Мир

ХАМАС возвращает Израилю еще двух погибших заложников

ХАМАС возвращает Израилю тела еще двоих погибших заложников, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 01:49
ХАМАС передало Израилю тела двух погибших заложников, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Ynet со ссылкой на военное крыло палестинского движения.

"ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста два гроба с останками погибших заложников", – говорится в сообщении.

В ХАМАС также заявили, что для поиска и эвакуации оставшихся погибших требуются значительные оперативные усилия и применение специального оборудования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя. Последние 20 живых заложников были освобождены 13 октября. Однако тела некоторых погибших все еще находятся в секторе Газа. Военное крыло ХАМАС подчеркнуло, что осуществило передачу тел, которые ему удалось обнаружить.

ХАМАС отказался возвращать Израилю захваченных заложников
09:51, 22 января 2024
ХАМАС отказался возвращать Израилю захваченных заложников
ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильских заложников
12:22, 01 февраля 2025
ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильских заложников
Израиль и ХАМАС могут договориться об освобождении заложников
08:16, 19 ноября 2023
Израиль и ХАМАС могут договориться об освобождении заложников
