ХАМАС возвращает Израилю еще двух погибших заложников
Фото: freepik
ХАМАС передало Израилю тела двух погибших заложников, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание Ynet со ссылкой на военное крыло палестинского движения.
"ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста два гроба с останками погибших заложников", – говорится в сообщении.
В ХАМАС также заявили, что для поиска и эвакуации оставшихся погибших требуются значительные оперативные усилия и применение специального оборудования.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя. Последние 20 живых заложников были освобождены 13 октября. Однако тела некоторых погибших все еще находятся в секторе Газа. Военное крыло ХАМАС подчеркнуло, что осуществило передачу тел, которые ему удалось обнаружить.
