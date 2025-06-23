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Происшествия

Житель Астаны устроил кровавую расправу над бывшей девушкой и ее младшим братом

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 09:53 Фото: Zakon.kz
22 июня 2025 года в Астане произошла трагедия. В столичном жилом комплексе убили молодую женщину. Согласно данным из социальных сетей, бывший возлюбленный нанес ей удары ножом. После чего напал на брата убитой, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы добавили, что злоумышленник после нападения забаррикадировался в квартире. Но сдался стражам порядка без сопротивления.

В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) уточнили, что к правоохранителям поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома.

"На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу".Пресс-служба ДП Астаны

В дополнении сказано, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Астаны

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.

19 июня 2025 года в Астане произошла почти аналогичная трагедия. Тогда житель столицы нанес ножевые ранения сожительнице. Женщина получила четыре смертельных ножевых ранения на глазах у ребенка. После убийства он спрыгнул с 25-го этажа, но остался жив.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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