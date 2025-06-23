Житель Астаны устроил кровавую расправу над бывшей девушкой и ее младшим братом
Очевидцы добавили, что злоумышленник после нападения забаррикадировался в квартире. Но сдался стражам порядка без сопротивления.
В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) уточнили, что к правоохранителям поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома.
"На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу".Пресс-служба ДП Астаны
В дополнении сказано, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Астаны
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.
19 июня 2025 года в Астане произошла почти аналогичная трагедия. Тогда житель столицы нанес ножевые ранения сожительнице. Женщина получила четыре смертельных ножевых ранения на глазах у ребенка. После убийства он спрыгнул с 25-го этажа, но остался жив.