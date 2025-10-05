Двое подростков, готовивших теракт, задержаны в Стамбуле

В Стамбуле задержали двоих подростков, планировавшие совершить террористическую атаку. Один из них является гражданином Туркменистана, другой – Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным Fakti.bg, у задержанных были обнаружены зашифрованные переписки, связанные с деятельностью ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация). Следствие установило, что они готовили кровавый теракт "одиноких волков".

При обысках у подозреваемых изъяты цифровые материалы, в которых содержались сведения о подготовке взрывчатки, обучении обращению с оружием, использовании дронов, а также пропагандистские видеозаписи.

Суд избрал в отношении одного из подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста, а другой был заключен под стражу и отправлен в следственный изолятор.

В материалах дела отмечается, что оба подростка "вдохновлялись" прошлыми терактами и готовили нападение в Стамбуле.

