Орегон добился приостановки указа Трампа о вводе гвардии

Федеральный судья в Орегоне выдал временный запретительный судебный приказ, запрещающий администрации Трампа размещать Национальную гвардию в Портленде после того, как президент объявил, что отправит войска для защиты города, который он называет "разоренным войной", сообщает Zakon.kz.

Федеральный судья в штате Орегон заблокировал распоряжение Дональда Трампа о вводе Национальной гвардии в Портленд (самый крупный город штата Орегон). Суд признал, что президент, вероятно, превысил свои полномочия и нарушил Десятую поправку Конституции США, пишет CNN.

Решение вынесла судья Карин Иммергут, назначенная самим Трампом. Она отметила, что инциденты, на которые ссылалась администрация, не выходят за рамки возможностей обычных правоохранителей, а доводы Белого дома "размывают грань между гражданской и военной властью".

Временный запрет действует две недели – до 18 октября. Власти Орегона намерены ходатайствовать о его продлении.

Ранее администрация Трампа планировала направить около 200 бойцов гвардии для "защиты" города, называемого президентом "разоренным войной". Власти Орегона и Портленда подали иск, заявив, что изображение города "чрезмерно преувеличено".

Губернатор Тина Котек и мэр Кит Уилсон приветствовали решение суда, назвав его подтверждением того, что в Портленде не было масштабных беспорядков. "Президент должен опираться на реальные факты, а не на впечатления из соцсетей", – сказал генпрокурор штата Дэн Рэйфилд.

В конце сентября 2025 года Трамп поручил отправить войска "для защиты опустошенного войной Портленда".