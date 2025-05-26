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Мир

Суд помешал Трампу отправить восемь человек в Южный Судан

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 06:59 Фото: flickr/Gage Skidmore
Восемь человек, которых администрация Трампа пыталась отправить в Южный Судан, находятся под временным арестом в Джибути (страна на востоке Африки) после того, как решение федерального суда приостановило их высылку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, администрация президента США Трампа пыталась выслать мужчин, которые были осуждены за уголовные преступления, на родину: официальные лица заявили, что двое из них были из Мьянмы и Кубы, а остальные – из Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана.

20 мая, когда страны отказались их принять, власти организовали их перелет в Южный Судан – страну, в отношении которой в США действует запрет на поездки из-за сохраняющейся нестабильности и угроз безопасности.

Высылки были оспорены в суде. 21 мая вечером Брайан Мерфи, окружной судья США в Бостоне, постановил, что администрация проигнорировала его более раннюю судебную директиву, изданную в апреле, которая постановила, что любой, кого депортируют в третьи страны, имеет право оспорить приговор.

Дональд Трамп отреагировал на решение суда на своей платформе Truth Social, выразив недовольство приказом. Президент США написал, что судья "приказал восьми самым жестоким преступникам на Земле остаться в Джибути. Он (судья) не позволит этим монстрам продолжить путь к своему конечному пункту назначения".

Ранее Трамп выдвинул Европе необычное условие.

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Аксинья Титова
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