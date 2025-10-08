Курьерам-мусульманам в России запретили перевозить свинину и алкоголь

В России курьерам-мусульманам официально запретили перевозить свинину, алкоголь, азартные игры и предметы языческого культа, сообщает Zakon.kz.

Духовное управление мусульман России решило официально разделить все перевозимые курьерами грузы на дозволенные и запрещенные. Об этом 7 октября проинформировала пресс-служба организации.

В список запретных попали алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключение составляют случаи, когда подобные грузы доставляются с целью утилизации.

В то же время фетва допускает работу курьеров с грузами, происхождение и состав которых им неизвестны, например с закрытыми коробками. Если курьер не осведомлен о содержимом и не имеет намерения перевозить запретное, такая доставка грехом не считается.

"Если в одном заказе присутствуют как дозволенные, так и запретные товары, но большинство из них относятся к категории "халяль", доставка возможна, однако часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для "очищения заработка", – говорится в сообщении.

