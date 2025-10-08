#АЭС в Казахстане
Мир

Курьерам-мусульманам в России запретили перевозить свинину и алкоголь

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 06:50 Фото: pexels
В России курьерам-мусульманам официально запретили перевозить свинину, алкоголь, азартные игры и предметы языческого культа, сообщает Zakon.kz.

Духовное управление мусульман России решило официально разделить все перевозимые курьерами грузы на дозволенные и запрещенные. Об этом 7 октября проинформировала пресс-служба организации.

В список запретных попали алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключение составляют случаи, когда подобные грузы доставляются с целью утилизации.

В то же время фетва допускает работу курьеров с грузами, происхождение и состав которых им неизвестны, например с закрытыми коробками. Если курьер не осведомлен о содержимом и не имеет намерения перевозить запретное, такая доставка грехом не считается.

"Если в одном заказе присутствуют как дозволенные, так и запретные товары, но большинство из них относятся к категории "халяль", доставка возможна, однако часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для "очищения заработка", – говорится в сообщении.

На Камчатке хотят заставить туристов оплачивать свое спасение. По задумке губернатора, если организаторы турпохода нарушат правила безопасности, то все расходы на их спасение они должны будут возмещать.

Фото Алия Абди
Алия Абди
