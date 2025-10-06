В тюрьме клопов нет: в МИД Израиля обвинили Грету Тунберг во лжи

5 октября в Министерстве иностранных дел Израиля обвинили Грету Тунберг в том, что она выдумала обвинения в жестоком обращении и отказалась "ускорить процедуру депортации", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что Грета и другие задержанные отказались от немедленного выдворения и настаивали на продлении срока их содержания под стражей. По словам израильских представителей, активистка ни разу не жаловалась властям на факты жестокого обращения, поскольку они "являются наглой ложью и никогда не имели места".

The claims regarding the mistreatment of Greta Thunberg and other detainees from the Hamas–Sumud flotilla are brazen lies.

All the detainees’ legal rights are fully upheld.

Interestingly enough, Greta herself and other detainees refused to expedite their deportation and insisted… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы и шведскую активистку 5 октября закрыли в израильской тюрьме. Ранее The Guardian со ссылкой на переписку между Тунберг и шведскими властями писал, что девушку держат в камере с клопами и на дают достаточного количества еды и воды. Освобожденный участник флотилии свободы также рассказал, что солдаты ЦАХАЛ заставляли Грету целовать флаг Израиля.

LIAR!!! GRETHA THUNBERG HAS BEEN TORTURED IN AN ISRAELI PRISON, THEY DRAGGED HER BY HER HAIR, BEAT HER AND FORCED HER TO KISS ISRAELI FLAG! DISGUSTING! RELEASE GRETA AND THE OTHER ACTIVISTS WHO WERE ABDUCTED AGAINST THEIR WILL! THE WORLD KNOWS THAT YOU ARE EVIL #SaveGretaThunberg pic.twitter.com/sMX8rJT0TC — nurin (@NForNap) October 4, 2025

По предварительным данным, более 70 активистов "Флотилии стойкости", включая Тунберг, депортируют из Израиля 6 октября. Почти все они будут вывезены в Грецию.

Ранее жители Газы сообщили о продолжающихся обстрелах, несмотря на план Трампа о прекращении огня.