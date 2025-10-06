#АЭС в Казахстане
В тюрьме клопов нет: в МИД Израиля обвинили Грету Тунберг во лжи

Грета Тунберг задержана в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 06:50 Фото: Facebook/gretathunbergsweden
5 октября в Министерстве иностранных дел Израиля обвинили Грету Тунберг в том, что она выдумала обвинения в жестоком обращении и отказалась "ускорить процедуру депортации", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что Грета и другие задержанные отказались от немедленного выдворения и настаивали на продлении срока их содержания под стражей. По словам израильских представителей, активистка ни разу не жаловалась властям на факты жестокого обращения, поскольку они "являются наглой ложью и никогда не имели места".

Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы и шведскую активистку 5 октября закрыли в израильской тюрьме. Ранее The Guardian со ссылкой на переписку между Тунберг и шведскими властями писал, что девушку держат в камере с клопами и на дают достаточного количества еды и воды. Освобожденный участник флотилии свободы также рассказал, что солдаты ЦАХАЛ заставляли Грету целовать флаг Израиля.

По предварительным данным, более 70 активистов "Флотилии стойкости", включая Тунберг, депортируют из Израиля 6 октября. Почти все они будут вывезены в Грецию.

Ранее жители Газы сообщили о продолжающихся обстрелах, несмотря на план Трампа о прекращении огня.

