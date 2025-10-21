#АЭС в Казахстане
Общество

Слетавшая в космос Дана Карагусова обратилась к недоброжелателям

Дана Карагусова, космос, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 00:27 Фото: Instagram/dannakar
Предпринимательница Дана Карагуcова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос в качестве туристки, 22 октября опубликовала пост в Instagram.

Он отметила, что благополучно вернулась в Казахстан и постепенно восстанавливается, а также возвращается к своим делам и проектам.

"Всем, кто сумел порадоваться со мной и за меня, поддерживал и просто посылал добрые мысли – благодарю. Вы – особенные, люди нового времени, те, кто умеет видеть свет дальше собственного круга. Это уникальный дар и качество сильных. А всем шутникам и шутам, тем, кто выбирает путь злословия, осуждения, оценивания и злорадства – добра вам. Вы не раните никого, кроме себя. Все, что мы говорим и чувствуем о других, возвращается к нам самим. Берегите себя", – написала Дана Карагусова.

Предпринимательница из Казахстана Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду. Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года. 

Айсулу Омарова
