Насиловал и подглядывал: в Британии педофила нашли благодаря сданному в ремонт телефону

Жителю Великобритании Вруджу Пателю вынесли приговор за преступления сексуального характера, совершенные против несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

По данным The Daily Jagran, брат педофила Кишан Патель сдал телефон в ремонт. Во время сканирования устройства сотрудники заметили материалы непристойного характера с участием детей и сообщили властям.

Как выяснилось, на кадрах присутствовал Врудж, который изнасиловал 16-летнюю девушку после университетской вечеринки в 2018 году и ребенка, не достигшего 13 лет.

Помимо изнасилования, подсудимому предъявили обвинения в принуждении ребенка к действиям сексуального характера и нападение на него, подглядывании. По всем пунктам он признал себя виновным.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов не исключают, что от его действий могли пострадать и другие девушки, поэтому ищут их.

Вруджа приговорили к 22 годам лишения свободы. Его брата Кишана – к 15 месяцам заключения за хранение непристойных материалов с детьми.

