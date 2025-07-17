Принц Гарри повторил смелый поступок своей матери принцессы Дианы

16 июля герцог Сассекский повторил смелый поступок своей матери принцессы Дианы, который в январе 1997 года привлек внимание всего мира, сообщает Zakon.kz.

Он прошел по тому самому минному полю, по которому когда-то ходила Диана, чтобы показать результаты деятельности благотворительной организации HALO Trust. Информация об этом вышла в соцсетях организации.

Фото: Instagram/thehalotrust

Затем герцог Сассекский посетил занятия по безопасности для детей в отдаленной ангольской деревне.

"Остановитесь, вернитесь и расскажите старшим", – повторял Гарри вместе с детьми простые фразы на португальском языке.

Фото: Instagram/thehalotrust

Эти предупреждения направлены на защиту детей от наземных мин, оставшихся после гражданской войны в Анголе, которая длилась с 1975 по 2002 год.

"Дети никогда не должны жить в страхе, играя на улице или идя в школу. Здесь, в Анголе, спустя более трех десятилетий, последствия войны по-прежнему ежедневно угрожают жизням", – сказал герцог обращаясь к собравшимся с официальной речью.

Принцессу Уэльскую публика восторженно встретила на женском финале "Уимблдона".