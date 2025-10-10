#АЭС в Казахстане
Мир

Двум депутатам грозят уголовные дела после того, как бундестаг лишил их неприкосновенности

двух депутатов бундестага лишили иммунитета, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 19:22 Фото: pixabay
Бундестаг лишил неприкосновенности двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Мосдорфа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте парламента, за данное решение проголосовали депутаты от блока ХДС/ХСС, СДПГ, партии "Зеленые" и Левой партии. Это делает возможным принятие мер принудительного характера или возбуждение уголовного дела в отношении этих депутатов.

Бранднера обвиняют в оскорблении журналистки, Мосдорфа – в демонстрации нацистского приветствия, которое он мог сделать более двух лет назад.

Бундестаг является избранным представителем народа и, как парламент, представительным и законодательным органом Федеративной Республики Германия.

Отметим, что в феврале бывшего депутата осудили пожизненно за педофилию в области Жетысу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
