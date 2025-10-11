#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Мир

Туристка вернула греческую реликвию, украденную более 50 лет назад

немка вернула греческую реликвию, украденную более 50 лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 18:14 Фото: pixabay
Туристка из Германии, которая украла фрагмент капители древнегреческой колонны более 50 лет назад, добровольно вернула ее Греции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Asharq Al-awsat со ссылкой на министерство культуры страны, женщина присвоила фрагмент размером 24 на 33,5 см во время посещения Олимпии, где на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры. Сама капитель украшала здание Леонидеон, которое было построено во второй половине IV века до нашей эры.

Согласно данным издания, это уже третий артефакт, возвращенный Мюнстерским университетом за последние годы. Передача состоялась 10 октября. В 2019 году Мюнстерский университет вернул двуручный винный кубок, принадлежавший чемпиону первых современных Олимпийских игр в Афинах в 1896 году. Затем, в 2024 году, он вернул мраморную мужскую голову римской эпохи с кладбища в Салониках.

Ранее сообщалось, что кость огромного животного возрастом 15 тыс. лет нашли на севере Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
