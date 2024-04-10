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Законодательство РК

МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад

МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 16:29 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана вернули функцию, упраздненную 20 лет назад. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете противопожарной службы МЧС РК 10 апреля 2024 года уточнили, что Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.

"Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" президент Казахстана подписал 6 апреля 2024 года.

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