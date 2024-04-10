МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад

Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана вернули функцию, упраздненную 20 лет назад. Соответствующий закон на прошлой неделе подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете противопожарной службы МЧС РК 10 апреля 2024 года уточнили, что Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.

"Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" президент Казахстана подписал 6 апреля 2024 года.