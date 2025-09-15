#АЭС в Казахстане
События

Кость огромного животного возрастом 15 тысяч лет нашли на севере Казахстана

берцовая кость мамонта, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:09 Фото: Instagram/ gylym_jogarybilim
Уникальный артефакт – многовековую берцовую кость крупного животного нашли около аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 15 сентября 2025 года в Министерстве науки и высшего образования, находку сделал случайно житель СКО Асет Шайкин во время рыбалки. Он передал ее известному археологу, профессору Kozybayev University, кандидату исторических наук Анатолию Плешакову. Кость, по мнению эксперта, может принадлежать как мамонту, так и шерстистому носорогу.

"Это довольно интересная находка. Длина кости порядка одного метра. Ее возраст относится к эпохе верхнего палеолита – около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией – первым палеолитическим памятником на нашей территории", – сообщил Анатолий Плешаков.

кость мамонта, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:09

Фото: Instagram/gylym_jogarybilim

По его словам, вероятно, остальные части древнего животного находятся под слоями грунта.

профессор держит кость мамонта, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:09

Фото: Instagram/gylym_jogarybilim

Заложение шурфа, или проведение пробного раскопа (прямоугольной ямы), позволит определить наличие культурных слоев и артефактов на конкретном участке, оценить стратиграфию и решить, стоит ли проводить дальнейшие полномасштабные раскопки в этом месте.

6 сентября стало известно, что в Туркестанской области археологи обнаружили подводные артефакты – орудия труда позднего палеолита и мезолита, в том числе около десяти халцедоновых камней, нуклеусы и пластины для резки и обработки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
