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СМИ: Северная Корея перебрасывает тяжелое вооружение к границе с Южной

КНДР начала восстанавливать охранные посты и размещать тяжелое вооружение вдоль своей границы с Южной Кореей, сообщает Zakon.kz.

Южнокорейские военные заявили, что обнаружили войска с Севера, ремонтирующие замаскированные сторожевые посты, которые режим разрушил в рамках всеобъемлющего военного соглашения в 2018 году.

Также военные рапортовали, что были замечены солдаты Северной Кореи, роющие траншеи на участках вдоль границы, и режим направил в этот район тяжелое вооружение.

ДМЗ разделяет две страны после окончания Корейской войны 1950-53 годов и рассматривается как потенциальная горячая точка в любом будущем межкорейском конфликте.

Соседи демонтировали или обезвредили 11 постов охраны в рамках соглашения 2018 года, но обе стороны, похоже, готовы отказаться от соглашения после недавнего роста напряженности, вызванного запуском Севером в прошлый вторник шпионского спутника вопреки санкциям ООН .

Северная Корея пригрозила запустить больше спутников, что нарушает санкции Совета Безопасности ООН, поскольку они включают в себя технологии, используемые в баллистических ракетах большой дальности.

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством ЦТАК в понедельник, министерство иностранных дел Северной Кореи отвергло осуждение запуска спутника со стороны США и девяти других членов Совета безопасности ООН.

В заявлении говорится, что запуск был законным и справедливым способом реализовать свое право на самозащиту, а также тщательно отреагировать и точно отслеживать серьезные военные действия США и их последователей.

Официальные лица Южной Кореи подтвердили, что спутник вышел на орбиту, и заявили, что необходимо больше времени, чтобы определить, нормально ли он функционирует. 

Японский премьер Фумио Кисида выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сделал это заявление на митинге в Токио, посвященном проблеме похищения людей северокорейской стороной.

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