Мир

Появились данные о погибших в ДТП катарских дипломатах

Дипломаты Катара погибли в ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 08:18 Фото: pixabay
Стали известны подробности о погибших в Египте катарских дипломатах, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что трое погибших в ДТП катарских дипломатов направлялись в Шарм-эш-Шейх на саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа и входили в протокольную группу. Об этом пишет Associated Press. По данным агентства, их машина перевернулась примерно в 50 км от египетского города.

Позже посольство Катара в Каире объявило их имена: Сауд бин Тамера Аль Тани, Абдулла Ганема Аль-Хиярин и Хасан Джабера Аль-Джабера.

Кроме того, сообщается о еще двух погибших. Это Абдулла Исса Аль-Кувари и Мохаммед Абдулазиз.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более чем 20 стран, в том числе Катара. Известно, что в расширенный список участников вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.

На фестивале "Автомобили и вертолеты" в Калифорнии 11 октября потерпел крушение вертолет, есть пострадавшие.

Фото Алия Абди
Алия Абди
