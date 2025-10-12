Появились данные о погибших в ДТП катарских дипломатах

Стали известны подробности о погибших в Египте катарских дипломатах, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что трое погибших в ДТП катарских дипломатов направлялись в Шарм-эш-Шейх на саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа и входили в протокольную группу. Об этом пишет Associated Press. По данным агентства, их машина перевернулась примерно в 50 км от египетского города.

Позже посольство Катара в Каире объявило их имена: Сауд бин Тамера Аль Тани, Абдулла Ганема Аль-Хиярин и Хасан Джабера Аль-Джабера.

Кроме того, сообщается о еще двух погибших. Это Абдулла Исса Аль-Кувари и Мохаммед Абдулазиз.

سفارة دولة قطر لدى القاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ pic.twitter.com/Xv4OMrA0Wy — سفارة قطر – القاهرة (@QatarEmb_Cairo) October 12, 2025

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более чем 20 стран, в том числе Катара. Известно, что в расширенный список участников вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.

