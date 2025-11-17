#АЭС в Казахстане
Мир

Казахстанские дипломаты почтили в России память героев-панфиловцев

Посольство Казахстана в России, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 08:45 Фото: посольство РК в России
16 ноября дипломаты посольства Казахстана в России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины бессмертного подвига бойцов легендарной Панфиловской дивизии, сообщает Zakon.kz.

16 ноября 1941 года под Волоколамском, у разъезда Дубосеково, они отразили попытку прорыва немецких танков на Москву. Об этом передает пресс-служба посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Фото: посольство РК в России

Как отметил советник-посланник посольства РК в РФ Ерлан Шамишев, с этого памятного боя наступил переломный момент, начался отсчет к будущей Победе.

"В Казахстане помнят и чтят героев, эта память связывает наши народы как живой мост. Люди гражданских профессий мобилизовались и ценой своих жизней остановили наступление гитлеровцев под Москвой, развеяли миф о непобедимости вермахта. Подвиг панфиловцев золотыми буквами вписан в историю наших государств", – подчеркнул дипломат и выразил признательность руководству Волоколамска за сохранение памяти о героях.

Фото: посольство РК в России

О героическом подвиге Алии Молдагуловой рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Фото Алия Абди
Алия Абди
