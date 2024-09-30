Утонул или убили: в деле погибшего в ЗКО егеря появились новые данные

В Уральске родители погибшего егеря не верят в то, что их сын погиб по своей вине. К расследованию подключились столичные эксперты. Пришлось провести эксгумацию тела, после которой выяснились неожиданные подробности, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, тело 32-летнего Эдуарда Победимова достали из воды на водохранилище Донгелек 6 августа 2024 года. Накануне он, находясь на работе, позвонил товарищу и сообщил, что заглох мотор катера и ему нужна помощь. К нему направился напарник, который по возвращении заявил: на месте нашел только катер. Эдуард исчез. Поиски ничего не дали. Через день всплыло тело мужчины.

Убитые горем родители до сих пор не могут поверить в случившееся. С самого начала трагедии было много странного, – отмечает мама погибшего.

"Вторые сутки пошли и чужой человек звонит: у вас Эдик пропал. Леша сел в машину и поехал на Донгелек. Говорит сначала приехали, говорили, что он утонул, ушел рыбачить и утонул, а оказалось, что он повез запчасти на точку". Мама погибшего Люция Победимова

Полиция сразу же сообщила – Эдуард погиб по своей вине. Якобы был нетрезв, упал, ударился и утонул. Но его отец увидел, что на катере не было лобового стекла, на корпусе видны следы повреждений. Позже коллега признался, что это его лодка ударилась о катер Эдуарда, но его там не было. Медэксперт не указал повреждений на теле, пояснив, что тело сгнило. На экспертизу не предоставили вещи погибшего и не провели лабораторные исследования, – говорит отец. Он не поверил результатам экспертизы и ходатайствовал о проведении повторной.

"Судмедэксперт дал ложное заключение, что его тело целое. Для чего это было сделано, почему? Следователь не описал повреждения. Прошу, чтобы наказали по всей строгости закона – за ложные заключения он там дает, и разобрались по основному делу, чтобы нашли, кто убил моего сына". Отец погибшего Алексей Победимов

Пришлось делать эксгумацию тела. В итоге судмедэксперты Астаны нашли немало повреждений: гематомы на животе, 10 сломанных ребер, травмы на спине, сломанную подъязычную кость. Дело приняло другой оборот. Спустя год, арестовали напарника Эдуарда. Его подозревают в причастности к гибели коллеги.

"По поводу заключения судебно-медицинского эксперта также зарегистрировано уголовное дело по статье 420 УК РК. Проводится досудебное расследование, которое ведется Управлением полиции г. Уральска. Дело находится на контроле. После проведения следственно-оперативных мероприятий, будем назначать процессуальное решение по делу". Начальник следственного управления ДП ЗКО Алибек Салыков

Если будет доказана ошибка медэксперта, ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Тем временем отец обратился с жалобой в Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и к президенту страны. Он надеется, что проведут объективное расследование и истинных виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что мужчина не смог справиться с течением горной реки и утонул в Алматинской области.