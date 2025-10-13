#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Мир

Семьи заложников потрясены: ХАМАС планирует вернуть Израилю тела не всех погибших

семья встречает Эвьятара Давида, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:29 Фото: соцсеть Х/@bringhomenow
Израильская общественная организация "Форум семей заложников и пропавших без вести" заявила, что в течение дня из сектора Газа вернут тела лишь четырех погибших заложников из 28, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 сентября сообщили представители организации в соцсети X (бывшая Twitter).

"Семьи заложников были потрясены и встревожены, узнав, что сегодня будут возвращены только четверо погибших заложников из 28, удерживаемых ХАМАС", – говорится в публикации.

Как уточняется, члены форума считают произошедшее правонарушением и ожидают содействия со стороны правительства Израиля в принятии соответствующих мер.

Отметим, что последние 20 живых заложников наконец освобождены и могут обнять своих близких, которые все это время ждали и надеялись. Организация опубликовала ряд снимков во время встречи близких.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших
19:18, 18 февраля 2025
ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших
Сколько заложников удерживает ХАМАС в секторе Газа
19:24, 20 февраля 2025
Сколько заложников удерживает ХАМАС в секторе Газа
ХАМАС освободил еще троих израильских заложников
15:28, 08 февраля 2025
ХАМАС освободил еще троих израильских заложников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: