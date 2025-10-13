Семьи заложников потрясены: ХАМАС планирует вернуть Израилю тела не всех погибших
Об этом 13 сентября сообщили представители организации в соцсети X (бывшая Twitter).
"Семьи заложников были потрясены и встревожены, узнав, что сегодня будут возвращены только четверо погибших заложников из 28, удерживаемых ХАМАС", – говорится в публикации.
Как уточняется, члены форума считают произошедшее правонарушением и ожидают содействия со стороны правительства Израиля в принятии соответствующих мер.
The hostage families were shocked and dismayed to learn that only 4 deceased hostages will be returned today, out of 28 held by Hamas.— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025
This represents a blatant breach of the agreement by Hamas. We expect Israel’s government and the mediators to take immediate action to rectify…
Отметим, что последние 20 живых заложников наконец освобождены и могут обнять своих близких, которые все это время ждали и надеялись. Организация опубликовала ряд снимков во время встречи близких.
Evyatar David with his parents Avishai and Galia. pic.twitter.com/v9n71OWcVK— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.