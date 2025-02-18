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Мир

ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших

ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 19:18 Фото: pexels
Глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о том, что палестинское движение ХАМАС планирует освободить в субботу шесть живых заложников, а также хочет передать в четверг тела четырех, сообщает Zakon.kz.

По его словам, среди тел погибших будет семья Бибас.

"В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе", – цитирует ХАМАС издание The Hindu.

19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, сколько заложников все еще удерживают в секторе Газа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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